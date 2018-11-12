Глава Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в понедельник, 12 ноября, высказался насчет идеи министра финансов Франции Бруно ле Мера превратить Европу в "империю".

Специалист отметил, что европейские страны обеспокоены тем, что американские власти диктуют им свою волю, однако они пока не располагают достаточными ресурсами, чтобы изменить данную ситуацию.