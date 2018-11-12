Пожар в Калифорнии уничтожил дом известного голливудского актера

Известный голливудский актер сообщил, что пожар в Калифорнии полностью уничтожил его дом. Печальную новость накануне сообщил сам артист, который вернулся на свою виллу в Малибу после эвакуации.

Речь идет о Джерарде Батлере, который уточнил, что его дом и автомобиль сгорели дотла. Актер на своей страничке в Twitter признался, что невероятно вдохновлен мужеством, жертвенностью и силой духа огнеборцев. Он также добавил, что для Калифорнии это время является ужасным.

Ранее стало известно, что канадский гитарист и певец Нил Янг также потерял дом.

Сегодня утром сообщалось, что в ходе пожаров погибли более тридцати человек.