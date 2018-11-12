В Филиппинском море разбился американский истребитель

Истребитель F/A-18 с американского атомного авианосца Ronald Reagan, совершавший тренировочный полет, упал сегодня в Филиппинском море недалеко от японской префектуры Окинава. Пилотам удалось спастись.

Американский истребитель совершал плановый тренировочный полет и потерпел аварию над Филиппинском морем примерно в 300 километрах от острова Китадайто. Пилоты успели катапультироваться. Из моря их эвакуировал вертолет.

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» базируется на японской базе Йокосука в Токийском заливе. Известно, что сегодняшний инцидент не является первым случаем подобного рода с авиацией этого корабля. Ранее на его палубу упал только что взлетевший вертолет, передает ТАСС.