В Филиппинском море разбился американский истребитель
12 ноября 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Истребитель F/A-18 с американского атомного авианосца Ronald Reagan, совершавший тренировочный полет, упал сегодня в Филиппинском море недалеко от японской префектуры Окинава. Пилотам удалось спастись.
Американский истребитель совершал плановый тренировочный полет и потерпел аварию над Филиппинском морем примерно в 300 километрах от острова Китадайто. Пилоты успели катапультироваться. Из моря их эвакуировал вертолет.
Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» базируется на японской базе Йокосука в Токийском заливе. Известно, что сегодняшний инцидент не является первым случаем подобного рода с авиацией этого корабля. Ранее на его палубу упал только что взлетевший вертолет, передает ТАСС.
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