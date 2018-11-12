СМИ сообщили о провале плана Порошенко по переизбранию на пост лидера Украины

План Петра Порошенко на предстоящие выборы украинского президента полностью провалился. Об этом говорится в заметке, некоторое время назад появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», согласно замыслу Порошенко и его команды, действующий глава государства должен выйти во второй тур выборов вместе с выдвиженцем «Оппозиционного блока» Юрием Бойко, который «выбросит белый флаг» после публикации на него компромата. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что данный сценарий не реализуется, отмечается в процитированном материале. Несмотря на тотальную агитацию против Юлии Тимошенко в медийном пространстве, лидер партии «Батькивщина» остается самым популярным политиком в стране. За Тимошенко готовы проголосовать около 13% избирателей, рейтинги Порошенко и Бойко колеблются в районе 7%.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко прокомментировал состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.