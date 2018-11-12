Зачем на самом деле Европе нужна независимая армия?

Лидеры ведущих европейских стран все чаще и больше высказываются о необходимости создания в Европе полноценной армии для защиты от внешнего врага, под которым подразумевают РФ, Китай и даже США. Президент Франции призвал создать общеевропейскую армию

Вероятно, американский лидер Дональд Трамп, поведение которого на международной арене зачастую напоминает слона в посудной лавке, уже настолько раздражает Европу, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон сделал беспрецедентное заявление. В очередной раз высказывая идею создания европейской армии, он упомянул Америку в качестве потенциального противника.

Это заявление тем более значимо в свете того, что в последние десятилетия основные расходы на европейскую оборону принимает на себя блок НАТО, получающий финансирование в основном из Штатов. Получается, что Европа, несущая миллиардные убытки от выполнения антироссийских санкций и захлебывающаяся в мигрантском кризисе, всерьез считает, что способна потянуть еще и многократное увеличение военных расходов в настоящий момент.

Из этого можно сделать вывод, что Европа фактически заявляет о своей готовности вступить в новую гонку вооружений «всех против всех», которая с легкой руки Дональда Трампа уже началась, судя по ужесточившейся международной риторике.

А во-вторых, Европа признала готовность окончательно свернуть идею ЕС как «территории всеобщего благосостояния». Именно для того, чтобы появился повод отказаться от «лишней» социальной нагрузки, и нужен резкий рост военных расходов, анализирует ситуацию Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».