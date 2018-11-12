Украинская армия атаковала Горловку перед началом голосования на выборах в ДНР

В день выборов в самопровозглашенной ДНР были зафиксированы новые обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию опубликовали отечественные интернет-СМИ.

Сайт «Новороссия» пишет, что утром в воскресенье ВСУ атаковали один из поселков в северной части Горловки. Силовики открыли огонь за двадцать минут до того момента, как на территории непризнанного государства начали свою работу избирательные участки. Пострадавших и погибших в результате удара нет.

Вечером того же дня военные подвергли обстрелу поселок Зайцево, расположенный в окрестностях Горловки, и окраины Донецка. Данные атаки также не привели к жертвам среди населения республики.

Ранее в понедельник сообщалось, что в киевском штабе раскрыли сведения о гибели силовиков, отправленных на борьбу с «диверсантами ДНР». В ВСУ утверждают, что бойцы ополчения пытались проникнуть на территорию, которая находится под контролем властей Украины.