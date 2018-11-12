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В Белом доме объяснили, почему Трамп не посетил военное кладбище под Парижем

12 ноября 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Белом доме объяснили, почему Трамп не посетил военное кладбище под Парижем
фото: globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс накануне в рамках общения с журналистами объяснила, почему президент США Дональд Трамп не посетил мемориальное военное кладбище в ходе визита во Францию.

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Оказалось, что политик не смог поехать на кладбище, расположенное под Парижем, из-за неблагоприятных погодных условий. Трамп планировал отправиться туда не вертолете, однако видимость была практически нулевая, поэтому поездка не состоялась, передает ФБА "Экономика сегодня".

Сандерс уточнила, что президент США мог поехать на автомобиле, однако это создало бы неудобства для властей и жителей Парижа – пришлось бы перекрыть ряд улиц.

Вместо этого Трамп посетил памятное мероприятие на другом кладбище, которое находится в городе Сюрен.

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