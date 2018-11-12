Еще немного – и Лондон полностью капитулирует перед ЕС в переговорах по брекситу. Тогда Великобритания станет для Европы «обыкновенным пустым местом», заявил экс-глава МИД королевства Борис Джонсон.

«Я действительно не могу поверить в это. Но кажется, это правительство находится на грани полной капитуляции. С каждым новым уходящим днем мы становимся все более трусливыми», - высказался Джонсон в своей авторской колонке британской газеты The Telegraph после того, как Брюссель и Лондон вчера снова не смогли договориться об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства отметил, что если Лондону не удастся навязать свои условия брексита Европейскому Союзу, то Британия потеряет возможность заключать торговые сделки в рамках европейского объединения, пишет «КП».