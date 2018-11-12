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Вашингтону и Нью-Йорку предрекли полное уничтожение в войне между Россией и США
12 ноября 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Нью-Йорк, самый крупный город США, будет полностью уничтожен в вероятной ядерной войне с Россией, аналогичная судьба постигнет столицу североамериканского государства Вашингтон. С таким прогнозом выступил отечественный аналитик Виктор Литовкин.
Несколько дней назад СМИ процитировали генерал-полковника Виктора Есина, который заявил, что имеющаяся в распоряжении Москвы система «Периметр» окажется малоэффективной после отказа Соединенных Штатов от Договора о РСМД. Эксперт Виктор Литовкин, ставший собеседником интернет-издания «URA.RU», высказал другое мнение.
Согласно точке зрения Литовкина, «Периметр» в случае ядерного нападения американской стороны на РФ «проявит себя полностью». Агрессору будет нанесен неприемлемый ущерб, пообещал собеседник журналистов. Он предрек, что запущенные Россией ракеты полностью уничтожат такие города, как Нью-Йорк и Вашингтон.
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