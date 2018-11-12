Глава МИД Украины рассказал, как улучшить работу ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в минувшее воскресенье, 11 ноября, сделал важное заявление. Дипломат решил поделиться своим мнением насчет улучшения работы Организации Объединенных Наций.

По словам Климкина, который ссылается на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отказываться от ООН не следует, однако необходимо совершить ряд шагов для более эффективной деятельности организации, сообщает "Свободная пресса".

Глава МИД Украины убежден, что ООН необходима фундаментальная реформа, а также четкое соблюдение правил. Павел Климкин считает, что если "машина неисправна", то ее необходимо починить, а не выбрасывать. Он также добавил, что если кто-то против подобного подхода, то нужно просто "сменить механиков".