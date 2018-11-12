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Японка убила своего возлюбленного – военнослужащего из США
12 ноября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Японии убила своего возлюбленного неподалеку от американской военной базы Екота. Согласно последней информации, жертвой женщины стал 35-летний сержант армии Соединенных Штатов Америки.
Соседи вызвали на место ЧП сотрудников полиции, которые увидели мужчину с ранением в области шеи. Как сообщает сегодня "Свободная пресса", военнослужащего доставили в больницу, однако он скончался от потери крови.
Позже выяснилось, что сержант захотел расстаться со своей японской подругой, однако женщина не пожелала отпускать возлюбленного и пошла на крайние меры, передает издание NHK. Полицейские отметили, что конфликты в этой паре возникали и раньше.
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