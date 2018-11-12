В Киеве раскрыли данные о потерях ВСУ в операции по борьбе с «диверсантами ДНР»

Стали известны данные о новых потерях Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на территории Донбасса. Информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

В сообщении, приведенном интернет-ресурсом «Русская весна», говорится, что в конце минувшей недели двое украинских военных погибли, подорвавшись на мине, установленной бойцами ополчения. Еще двое человек попали в госпиталь с ранениями. Инцидент произошел во время операции по борьбе с «диверсантами ДНР», которые якобы пытались проникнуть на территорию, контролируемую ВСУ, через промежутки между постами киевских силовиков.

Ранее сообщалось, что на Украине рассказали о значении вооруженного конфликта в Донбассе для повышения боевой мощи армии страны. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.