Министр финансов Франции Бруно ле Мер считает, что Европа должна стать "империей", напоминающей США. По словам главы ведомства, европейским странам надо перестать бояться пускать в ход свою власть.

Ле Мер убежден, что данная "империя" должна быть миролюбивой и действовать исключительно в рамках принципов правового государства.

В интервью газете Handelsblatt глава Минфина Франции отметил, что Евросоюз необходимо защитить от незаконных санкций США в отношении торговли с иранской стороной. По мнению Бруно ле Мера, потребуется определенное мужество, чтобы выступить против администрации Дональда Трампа.