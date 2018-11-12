Сегодня стало известно, что страшный лесной пожар в Калифорнии унес жизни 29 человек. Согласно последней информации источников, пропавшими без вести в настоящий момент считаются 228 человек.

Эти данные утром в понедельник предоставил телеканал KRON4. Ранее сообщалось о 23 жертвах лесного пожара. Известно также, что были разрушены 6,4 тысячи домов, а еще 15 тысяч находятся под угрозой.

В общей сложности пламя охватило 45 тысяч гектаров. 3,5 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свое жилье и сейчас находятся в приютах.

Пожар Camp начался на севере штата в четверг и стал самым разрушительным за всю историю Калифорнии.