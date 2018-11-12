В Белом доме рассказали о беседах Трампа с мировыми лидерами в Париже
12 ноября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Белом доме рассказали о беседах президента США Дональда Трампа с другими мировыми лидерами в Париже. Пресс-секретарь американского политика Сара Сандерс отметила, что дискуссии были продуктивными.
Отмечается, что в столице Франции Трамп пообедал с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом РФ Владимиром Путиным и многими другими политиками. Они обсудили большое количество важных мировых вопросов, в частности, ядерный договор, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии, санкции, КНДР, торговлю.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Сандерс, у глав государств в рамках двухчасового обеда состоялось довольно хорошее обсуждение.
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