На Украине в городе Смела - ЧП, в Кривом Роге закрыты школы - нет тепла
Украинские города начали замерзать
11 ноября 2018, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские города начали замерзать. Хотя морозов еще не было, в ряде украинских городов начались проблемы из-за отсутствия тепла. В городе Смела Черкасской области, население которого составляет 80 тысяч человек, без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.
В городе с 12 ноября будет введено чрезвычайное положение, - сообщается на сайте kp.ua. Оказывается, у бывшего поставщика газа накопились многомиллионные долги перед компанией "Энергоинвест".
"Украинские новости" сообщили о незапланированных каникулах школах и детских садах города Кривой Рог, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль". Максимальная температура в садиках достигает плюс 14 градусов.
В воскресенье в Кривом Роге, население которого 630 тысяч человек, без тепла остались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более 2 тысяч многоэтажных домов и воинская часть. Всего без тепла сидят около 300 тысяч человек.
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