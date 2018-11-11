На Украине в городе Смела - ЧП, в Кривом Роге закрыты школы - нет тепла

Украинские города начали замерзать. Хотя морозов еще не было, в ряде украинских городов начались проблемы из-за отсутствия тепла. В городе Смела Черкасской области, население которого составляет 80 тысяч человек, без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы.

В городе с 12 ноября будет введено чрезвычайное положение, - сообщается на сайте kp.ua. Оказывается, у бывшего поставщика газа накопились многомиллионные долги перед компанией "Энергоинвест".

"Украинские новости" сообщили о незапланированных каникулах школах и детских садах города Кривой Рог, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль". Максимальная температура в садиках достигает плюс 14 градусов.

В воскресенье в Кривом Роге, население которого 630 тысяч человек, без тепла остались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более 2 тысяч многоэтажных домов и воинская часть. Всего без тепла сидят около 300 тысяч человек.