На Парижском форуме мира Путин сидел рядом с Меркель

Президент РФ Владимир Путин вместе с другими главами государств и правительств присутствовал на пленарном заседании Парижского форума мира. В Париже собрались и президент США Дональд Трамп, и президент Украины Пётр Порошенко.

На пленарном заседании Парижского форума мира российский лидер сидел рядом с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Парижский форум мира – независимая ассоциация, созданная в качестве международной дискуссионной площадки высокого уровня для ведения прямого диалога между официальными лицами и представителями гражданского общества по таким вопросам, как глобальное управление, борьба с изменениями климата, оказание помощи Африке, международное регулирование киберсферы, противодействие информационному манипулированию, - сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин, находясь в Париже для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, почтил память русских солдат и офицеров, возложив цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на территории Франции во время Первой мировой войны.









Для участия в праздничных мероприятиях в Париж приглашены представители более 80 государств и руководители большинства международных организаций.