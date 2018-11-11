Выборы в Донбассе никто не признает, заявил Порошенко

Результаты прошедших сегодня выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках никем не будут признаны, заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Париже.

«Абсолютное большинство наших партнеров не признают эти выборы. Это ЕС, США, Канада. Наши партнеры из Польши сделали жесткое заявление, они призывают к новым санкциям. Эта реакция однозначно утверждает, что эти выборы никем не будут признаны. Это грубое нарушение минских договоренностей», - заявил украинский президент, выступая на брифинге в Париже, куда прибыл принять участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

Между тем, судя по сообщениям наблюдателей от разных стран, выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса будут признаны состоявшимися, явка избирателей на них превысила 80%, сообщает РИА Новости.