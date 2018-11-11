В Корее каждая 5-я женщина вносила изменения в свою внешность

Милых девушек на улицах Сеула и других корейских городов не сосчитать и непросвещенному человеку и невдомек, что часть из них не процесс естественной эволюции, а результат острого скальпеля пластического хирурга. Внешность имеет большое значение для корейцев, поэтому увеличить себе разрез глаз, сузить скулы или поправить нос – нет ничего проще.

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Чтобы всегда выглядеть приветливо, можно приподнять уголки губ в легкой улыбке, и вот уже Дейл Карнеги вам не нужен. Женские сумочки один из самых загадочных предметов во вселенной, так вот важнейший предмет в сумочке любой кореянки – не поверите! – зубная щетка! Услуги дантиста не дешевы, вот и приходится следить за зубами с особой тщательностью. Хотя я - только «ЗА» такие привычки!

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