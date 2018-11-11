Почему в Южной Корее почти нет преступности

Корея считается одной из самых безопасных стран в мире, с минимальным уровнем преступности. Недаром в 2016 году, среди более 110 стран, согласно агентству Numbao, Южная Корея заняла первое место благодаря именно этому параметру. Можно спокойно прогуливаться по хорошо освещенным ночным улицам, которые патрулируются нарядами полиции.

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Бесчисленное множество незаметных, для неопытного взгляда, камер видеонаблюдения позволяют большинство преступлений раскрывать по «горячим» следам. Поэтому можно оставить на стоянке незапертый автомобиль и вещи без присмотра. Конечно, случается всякое, но случаи эти редки и освещаются затем в прессе на протяжении долгого времени.

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