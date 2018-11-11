В Крыму планы Киева по декоммунизации назвали «фантазиями»
11 ноября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова прокомментировала заявление Владимира Вятровича о «решительной декоммунизации» Крыма.
«С такими предложениями прежде всего должны выходить живущие в Крыму люди. Но пока таких предложений не поступало и вряд ли поступит. Перед нами сейчас стоят другие задачи. Крым развивается семимильными шагами. И мы сейчас должны сделать все для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем, кто приезжает сюда отдыхать», - отметила Пермякова.
Слова директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, заявившего о необходимости «быстрой и решительной декоммунизации» полуострова, она охарактеризовала как «бред и смешные фантазии больных людей», передает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес