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В Киеве созрел план "быстрой и решительной" декоммунизации Крыма
11 ноября 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Необходимо быстро и решительно провести декоммунизацию в Крыму, заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. У него уже подготовлен список объектов для переименования.
«Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что нельзя этого делать быстро, что этот процесс надо растянуть на много лет. но я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», - заявил Вятрович.
Он уточнил, что планы переименования семидесяти с лишним объектов в Крыму, значительной части которых предлагается вернуть «исторические крымско-татарские названия», не только составлены, но даже уже и утверждены Верховной радой Украины. Заминка тут всего лишь одна: Крым «оккупирован» Россией, и всем этим планам суждено осуществиться, лишь когда полуостров вернется под крыло Незалежной (читай – никогда), сообщает РИА Новости.
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