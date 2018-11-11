Необходимо быстро и решительно провести декоммунизацию в Крыму, заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. У него уже подготовлен список объектов для переименования.

«Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что нельзя этого делать быстро, что этот процесс надо растянуть на много лет. но я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», - заявил Вятрович.

Он уточнил, что планы переименования семидесяти с лишним объектов в Крыму, значительной части которых предлагается вернуть «исторические крымско-татарские названия», не только составлены, но даже уже и утверждены Верховной радой Украины. Заминка тут всего лишь одна: Крым «оккупирован» Россией, и всем этим планам суждено осуществиться, лишь когда полуостров вернется под крыло Незалежной (читай – никогда), сообщает РИА Новости.