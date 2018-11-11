На Катар впервые за несколько лет обрушился сильный ливень с грозой
11 ноября 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Мощный циклон накрыл сегодня Катар вслед за соседней Саудовской Аравией и Кувейтом, принеся с собой ливни и грозы, которых местные жители не видели несколько лет. А водостоки в стране не предусмотрены.
Уже через полчаса после начала ливня дороги Дохи стали реками, на центральных трассах возникли многокилометровые пробки. Откачивать воду прибыли автоцистерны с насосами, но они лишь усугубили ситуацию на дорогах, не справившись с потоками, сообщает РИА Новости.
Государство Катар находится на одноименном полуострове в юго-западной Азии и с трех сторон омывается водами Персидского залива. На юге Катар граничит с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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