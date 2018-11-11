На Украине более двух десятков генералов наказаны за взрывы на арсеналах

Глава украинского Министерства обороны Степан Полторак рассказал о результатах расследования взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Балаклее и других. По словам министра, все виновные наказаны. Тимошенко объяснила, почему под Черниговом произошли взрывы на военном складе

Как сообщил Полторак, он привлек 75 человек к ответственности, в их числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме: теперь не хватает кадров. Министр подчеркнул, что никто не хочет занимать вакантные места из-за проблем с финансированием и высокой степени ответственности. Полторак отметил, что уже в 2014 году было необходимо закрыть большинство складов боеприпасов из-за недостатка средств на их восстановление. И скорее всего в дальнейшем склады с боеприпасами продолжат взрываться.