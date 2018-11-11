На Украине более двух десятков генералов наказаны за взрывы на арсеналах
11 ноября 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского Министерства обороны Степан Полторак рассказал о результатах расследования взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Балаклее и других. По словам министра, все виновные наказаны.
Как сообщил Полторак, он привлек 75 человек к ответственности, в их числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме: теперь не хватает кадров. Министр подчеркнул, что никто не хочет занимать вакантные места из-за проблем с финансированием и высокой степени ответственности. Полторак отметил, что уже в 2014 году было необходимо закрыть большинство складов боеприпасов из-за недостатка средств на их восстановление. И скорее всего в дальнейшем склады с боеприпасами продолжат взрываться.
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