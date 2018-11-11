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Путин показал в Париже свой новый лимузин
11 ноября 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин, находясь в Париже с визитом по случаю торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны, передвигается на отечественном автомобиле.
Президентский лимузин проекта «Кортеж» сегодня был подан к трапу самолета, которым глава российского государства прибыл в Париж. На нем Владимир Путин направился на торжественную встречу глав государств у Триумфальной арки, состоявшуюся в 11 часов по местному времени – именно во столько было объявлено перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны.
Впервые этот автомобиль была представлен публике на инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года. С тех пор он пользуется им для ежедневных поездок, в том числе заграничных. Так, на первом российско-американском саммите в Хельсинки в июле 2018 года Владимир Путин также передвигался на этой машине.
Известно, что лишь два президента в мире – российский и американский – используют привезенные с собой автомобили в заграничных поездках, отмечает ТАСС.
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