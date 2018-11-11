В Госдуме оценили заявление о «срыве» вступления Украины в НАТО
11 ноября 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал слова украинского генерала Игоря Романенко, обвинившего Путина и Меркель в том, что они «сорвали» вступление Украины в НАТО.
«Украина пытается представить себя как страна, вокруг которой строится все мировое сообщество. Как будто Украина – это глобальная территория, центр всего мирового притяжения. А Россия и Германия как будто вокруг нее строят какую-то схему», - обрисовал ситуацию заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Депутат также отметил, что Украина постоянно делает какие-то небывалые заявления и озвучивает какие-либо псевдоисторические факты вместо того, чтобы предпринимать действия, которые приведут страну в соответствие с четким регламентом НАТО, куда она так стремится, передает RT.
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