В Госдуме оценили заявление о «срыве» вступления Украины в НАТО

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал слова украинского генерала Игоря Романенко, обвинившего Путина и Меркель в том, что они «сорвали» вступление Украины в НАТО. Украинский генерал: Путин договорился с Меркель, чтобы Украину не приняли в НАТО

«Украина пытается представить себя как страна, вокруг которой строится все мировое сообщество. Как будто Украина – это глобальная территория, центр всего мирового притяжения. А Россия и Германия как будто вокруг нее строят какую-то схему», - обрисовал ситуацию заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат также отметил, что Украина постоянно делает какие-то небывалые заявления и озвучивает какие-либо псевдоисторические факты вместо того, чтобы предпринимать действия, которые приведут страну в соответствие с четким регламентом НАТО, куда она так стремится, передает RT.