//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Французская актриса рассказала о работе с Брэдом Питтом и Вуди Алленом
- Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
- Актриса и модель Кейт Аптон родила первенца
- Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Университет в Южной Африке напомнил о важности образования
11 ноября 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из университетов Южной Африки появилось объявление, текст которого не стыдно было бы разместить в каждом учебном заведении мира в качестве напоминания о том, насколько важно образование.
Речь идет о Стелленбосском университете, расположенном в ЮАР. Это одно из старейших учебных заведений Южной Африки. Он был основан в середине XIX века как «публичная школа в Стелленбоше», а в настоящее время имеет статус одного из крупнейших африканских университетов. Именно этому учебному заведению соцсети приписывают появление следующего текста:
«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах.
Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей.
Крах образования – это крах нации».
Если оглянуться вокруг и задуматься над этими словами, становится страшно. А Стелленбосский университет напоминает шутливо: «Джон Сноу не знает ничего. Не будь как Джон Сноу. Учись усердно!».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов про Сталина
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Украинский оператор отключил на Донбассе свою мобильную связь в день выборов
Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
//Общество
//Новости партнеров
//Политика
Нетаньяху назвал разговор с Путиным в Париже "отличным и важным"
//В мире
//В мире
В Госдуме оценили заявление о «срыве» вступления Украины в НАТО
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
Французская актриса рассказала о работе с Брэдом Питтом и Вуди Алленом
//Новости Redtram
Самолет, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске
//Здоровье
В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков с угрозой взрыва
//В мире
//Политика
Видео, как Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже
//В мире
«Рапунцель» из Великобритании 14 лет не стригла и 19 лет не мыла волосы
//В мире
В Австралии арестовали женщину, которая подкладывала иголки в клубнику
//Политика
«Руки прочь от Москвы»: в Сети подняли на смех билборды Порошенко
//Общество
Документ о встрече Порошенко со священниками УПЦ оказался в открытом доступе
//Общество
//В мире
//Криминал
На юге Москвы из банкомата похитили более 8 миллионов рублей