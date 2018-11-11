Университет в Южной Африке напомнил о важности образования

В одном из университетов Южной Африки появилось объявление, текст которого не стыдно было бы разместить в каждом учебном заведении мира в качестве напоминания о том, насколько важно образование.

Речь идет о Стелленбосском университете, расположенном в ЮАР. Это одно из старейших учебных заведений Южной Африки. Он был основан в середине XIX века как «публичная школа в Стелленбоше», а в настоящее время имеет статус одного из крупнейших африканских университетов. Именно этому учебному заведению соцсети приписывают появление следующего текста:

«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах.

Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей.

Крах образования – это крах нации».

Если оглянуться вокруг и задуматься над этими словами, становится страшно. А Стелленбосский университет напоминает шутливо: «Джон Сноу не знает ничего. Не будь как Джон Сноу. Учись усердно!».