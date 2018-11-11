Ночные заигрывания: видеоловушка показала, чем панды занимаются ночью

Видеоловушка, которая была установлена в заповеднике китайской провинции Ганьсу, засняла ночную жизнь диких бамбуковых медведей панд. Такое увидеть - большая редкость: панды нежно заигрывают друг с другом. В шотландском зоопарке "бастуют" панды



Две панды умильно проявляют знаки внимания и демонстрируют довольно своеобразные медвежьи нежности. Видео опубликовало RT.

Кстати, власти китайской провинции Сычуань запретили заповедникам и центрам, где содержатся большие панды, подпускать туристов к животным. Фотографироваться с ними и кормить их отныне запрещено.