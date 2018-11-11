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Пушков объяснил, почему Трамп не поздоровался с Порошенко
11 ноября 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал неловкую ситуацию, в которой оказался сегодня президент Украины Петр Порошенко, когда американский лидер Дональд Трамп проигнорировал его.
Сегодня во Франции проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны. В них принимают участие лидеры более 70 стран мира, в том числе российский президент Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Украины Петр Порошенко. Момент, когда прибывший на церемонию Дональд Трамп поприветствовал близстоящих глав других государств рукопожатием, а находившегося тут же Петра Порошенко проигнорировал, моментально разлетелся в сети.
«На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», - саркастически отметил Алексей Пушков в своем твиттере.
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