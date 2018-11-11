МИД России прокомментировал задержание журналиста в США

МИД РФ прокомментировал задержание в Вашингтоне российского журналиста Александра Малькевича и призвал США прекратить практику гонений на журналистов и оказания давления на прессу.

«Задержание в вашингтонском аэропорту 9 ноября первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность», - отметили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

В МИД России расценили сложившуюся ситуацию как «очередное свидетельство кампании давления не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о США». Российские дипломаты считают, что официальный Вашингтон «старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до широкой американской общественности».

В МИД РФ также посоветовали американским властям задуматься, в каком свете они выставляют свою хваленую демократию подобными поступками, и потребовали прекратить эту практику.