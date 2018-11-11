«Рапунцель» из Великобритании 14 лет не стригла и 19 лет не мыла волосы

Фрэнки Клуни из Брайтона начала растить волосы, когда ей было шесть лет. В 13 она перестала их мыть, потому что это было слишком сложно, а в 18 прекратила постригать кончики.

Женщине сейчас 32 года и длина волос уже превышает ее рост. Как она рассказывает, поначалу голова чесалась, была жирной, потом это прошло. Теперь весь уход за волосами состоит в их расчесывании, причем не каждый день, уходит на это 30 минут, пишет The Daily Mail. Художницу вдохновили персонажи сказок, она мечтала бы стать русалкой.