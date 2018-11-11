На Украине прекратил работу шестой энергоблок Запорожской АЭС

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на территории Украины, отключен от энергосети. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщили в пресс-службе АЭС.

Согласно распространенному сообщению, данные меры были приняты для проведения планового среднего ремонта. Уточняется, что ремонтные работы продлятся до 19 января 2019 года.

Сейчас на Запорожской АЭС в штатном режиме работают лишь три энергоблока из шести. Утверждается, что работают они в штатном режиме, радиационный фон не превышает норму.