В Австралии арестовали женщину, которая подкладывала иголки в клубнику
11 ноября 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийская полиция арестовала 50-летнюю женщину по подозрению в том, что она втыкала швейные иглы в свежую клубнику, которая отправлялась в магазины страны. Завтра она предстанет перед судом Брисбена (штат Квинсленд).
Вычислить злоумышленницу было довольно непросто, проводилось масштабное расследование, опрашивались несколько сотен сотрудников компаний, поставляющих клубнику в магазины. Власти были готовы заплатить 100 тысяч австралийских долларов тому, кто предоставит данные о местонахождении преступника. Вся клубника была отозвана с полок магазинов, но потом иглы нашли в бананах, купленных в Ньюкасле (штат новый Южный Уэльс), и было получено сообщение из Тасмании, где мальчик обнаружил стальную булавку в яблоке.
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