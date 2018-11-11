Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, как проходят выборы в ДНР

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди сегодня находится в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР), как наблюдатель на выборах. Сенатор в составе российской делегации наблюдателей на выборах посетила избирательный участок № 91. В ДНР заявили о перебоях в работе связи из-за диверсий

По словам Ковитиди, "процесс голосования проходит открыто и прозрачно, пока никаких жалоб и замечаний нет", - передает RT.

"Эти выборы никак не противоречат Минским соглашениям, и мы готовы заявить об этом международному сообществу", — подчеркнула российский политик.

По имеющимся данным, явка избирателей на выборах в ДНР по состоянию на 10:00 мск составила 18,6%.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проголосовал.