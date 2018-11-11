Украинский генерал: Путин договорился с Меркель, чтобы Украину не приняли в НАТО

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в срыве планов Украины на вступление в НАТО. Игорь Романенко заявил о стремлении Украины в Североатлантический альянс.

Но, как отметил украинский генерал, с использованием механизма коллективной безопасности в отношении Киева есть проблемы.

По его мнению, если бы не политика Ангелы Меркель, перспективы становления Украины членом НАТО могли бы быть иными.

"Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению", — заявил украинский генерал в эфире телеканала ZIK.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года изменила два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны.