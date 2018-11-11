В Конго бушует Эбола, число жертв превысило 200 человек
11 ноября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго превысило 200 человек. Об этом сообщается в Twitter минздрава ДРК.
Количество случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола в Конго достигло 326. Из них 201 пациент скончался. Это уже десятая вспышка лихорадки в стране с момента первой эпидемии.
"Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны, опубликованном в воскресенье.
Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная инфекция. Естественными носителями вируса Эбола являются летучие мыши - крыланы, которые сами не становятся жертвой заболевания.
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