В Конго бушует Эбола, число жертв превысило 200 человек

Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго превысило 200 человек. Об этом сообщается в Twitter минздрава ДРК.

Количество случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола в Конго достигло 326. Из них 201 пациент скончался. Это уже десятая вспышка лихорадки в стране с момента первой эпидемии.

"Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны, опубликованном в воскресенье.

Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная инфекция. Естественными носителями вируса Эбола являются летучие мыши - крыланы, которые сами не становятся жертвой заболевания.