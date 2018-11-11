Премьер Чехии подсчитал деньги, расходуемые в мире на вооружение

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подсчитал деньги, расходуемых в мире на вооружение и выдвинул идею, как их потратить. По подсчету чешского премьера, в мире на вооружение тратится гигантская сумма - около 1750 миллиардов долларов.

Он сопоставил - это 30 годовых бюджетов Чехии. "...Эта гигантская сумма невольно наводит человека на размышления о том, почему мы, собственно, вооружаемся и кто наш противник", — цитирует Андрея Бабиша РИА Новости.

Свою идею глава правительства Чехии Андрей Бабиш намерен провозгласить в Париже, где он примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По его мнению, было бы логично, если хотя бы примерно половина военного бюджета шла нуждающимся странам.