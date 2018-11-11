В США в аэропорту задержан Вашингтона член Общественной палаты России Малькевич

В США сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона члена Общественной палаты России, первого зампреда комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналиста Александра Малькевича.

Главный редактор издания USA Really Александр Малькевич 6 ноября был наблюдателем на выборах губернатора американского штата Мэриленд. Российский журналист отмечал, что шокирован уровнем нарушений.

Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что сотрудники ФБР задержали его в аэропорту Вашингтона и допросили 9 ноября. По данным ФАН, как рассказал сам Малькевич, его задержали, чтобы вручить уведомление с требованием зарегистрировать его издание в качестве иноагента США.

Малькевич также рассказал, что на допросе касались тем вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и знакомство с людьми из санкционного списка.

Посольство РФ попросило Госдеп объяснить задержание российского журналиста. "В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего. В подобных случаях рекомендуем российским гражданам сразу требовать связи с Посольством", - опубликовала дипмиссия сообщение в Тwitter.