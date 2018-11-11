Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР
11 ноября 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным Народной милиции ЛНР, обстреляны позиции республики в районе населенных пунктов Золотое-5 и Желобок. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Власти ЛНР уточнили, что украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и вооружение БМП, - сообщает РИА Новости.
Напомним, в ночь на субботу, 10 ноября, в Донбассе двое украинских военнослужащих отправились в ближайший магазин за алкоголем, а на обратном пути отклонились от безопасного маршрута и подорвались на собственной мине.
Сегодня, 11 ноября, в ЛНР и ДНР должны состояться выборы глав самопровозглашенных республик и депутатов.
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