Во Флориде кандидат в губернаторы отказался признавать поражение
11 ноября 2018, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]
Кандидат на пост губернатора американского штата Флорида, мэр города Таллахасси Эндрю Гиллум отказался от своего заявления о признании поражения в связи с началом автоматического пересчета голосов.
Об этом он заявил в ходе специально собранной пресс-конференции, сообщив, что заменяет свои слова о признании поражения призывом к бескомпромиссному и принципиальному учету голоса каждого избирателя.
Свои действия американский политик объяснил тем, что ранее сделанное им заявление о поражении было основано на той (ныне неточной) информации о голосовании, которая имелась на тот момент времени.
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в связи с этим написал на своей странице в Twitter: "Пытаются украсть две крупные победы на выборах во Флориде! Мы внимательно следим!".
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