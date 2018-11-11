Во Флориде кандидат в губернаторы отказался признавать поражение

Кандидат на пост губернатора американского штата Флорида, мэр города Таллахасси Эндрю Гиллум отказался от своего заявления о признании поражения в связи с началом автоматического пересчета голосов.

Об этом он заявил в ходе специально собранной пресс-конференции, сообщив, что заменяет свои слова о признании поражения призывом к бескомпромиссному и принципиальному учету голоса каждого избирателя.

Свои действия американский политик объяснил тем, что ранее сделанное им заявление о поражении было основано на той (ныне неточной) информации о голосовании, которая имелась на тот момент времени.

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в связи с этим написал на своей странице в Twitter: "Пытаются украсть две крупные победы на выборах во Флориде! Мы внимательно следим!".