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Российский экипаж задержанного в Стамбуле сухогруза объявил голодовку
10 ноября 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Российский экипаж задержанного в Стамбуле сухогруза объявил голодовку. Моряки требуют от судовладельца выплаты задолженности по зарплате, которую они не видели на протяжении уже пяти месяцев.
Задолженность компании-судовладельца по зарплате перед экипажем сухогруза составляет около 90 тысяч долларов. Моряки не видели зарплату уже пять месяцев. При этом экипаж не решается покинуть судно, справедливо опасаясь, что тогда будут утрачены последние шансы на выплату зарплаты, объяснил ситуацию капитан сухогруза Бахман Багиров.
Сам сухогруз с июня стоит в порту Стамбула, будучи арестованным за долги предыдущего судовладельца. Их сумма составляет полмиллиона долларов. После того, как профсоюз моряков выяснил, что судовладелец бросил сухогруз и перестал выходить на связь с его экипажем, в ситуацию вмешалось российское генконсульство в Стамбуле.
«Мы обращались во все возможные инстанции. Результата – ноль. Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты – это отговорка компании-судовладельца. Ее глава по-прежнему не выходит на связь с нами, а его помощник обманывает нас», - объяснил капитан решение экипажа начать голодовку. Его слова приводит РИА Новости.
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