Президент Австрии прокомментировал «шпионский скандал»

Президент Австрии Александр ван дер Беллен прокомментировал «шпионский скандал» с бывшим австрийским военнослужащим и призвал не драматизировать отношения с Россией до завершения расследования.

«Касается это национальных австрийских дел или, например, различных переговоров с НАТО – это все надо выяснить. В настоящий момент я не вижу поводов драматизировать отношения Австрии и России», - заявил австрийский президент, комментируя ситуацию с радиоэфире.

«Прежде всего необходимо выяснить, правда ли все это, справедливо ли обвинение. Уточнить, к какой именно информации был доступ у подозреваемого офицера. Если мы убедимся, что тут нечто больше, чем выдуманная история, тогда будем принимать соответствующие меры», - пояснил ван дер Беллен.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России австрийский офицер дал признательные показания и был арестован, сообщает RT.