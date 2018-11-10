Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе

Киев отреагирует на незаконные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках усилением международных санкций в отношении России, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на фейковые выборы на оккупированных украинских территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже над этим работаем!», - заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в своем твиттере.

Он также опубликовал видеообращение к жителям Донбасса, в котором призвал их не голосовать на этих выборах. «Ваши голоса понадобятся, когда Украина будет проводить выборы в Донбассе», - подчеркнул Климкин, обвинив Россию в том, что мир на территориях самопровозглашенных республик до сих пор не наступил.