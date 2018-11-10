//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
- Юбиляр Михаил Ефремов получил масляным тортом в лицо, видео
- Лена Темникова раскрыла правду о своем здоровье
- Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе
10 ноября 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
Киев отреагирует на незаконные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках усилением международных санкций в отношении России, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на фейковые выборы на оккупированных украинских территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже над этим работаем!», - заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в своем твиттере.
Он также опубликовал видеообращение к жителям Донбасса, в котором призвал их не голосовать на этих выборах. «Ваши голоса понадобятся, когда Украина будет проводить выборы в Донбассе», - подчеркнул Климкин, обвинив Россию в том, что мир на территориях самопровозглашенных республик до сих пор не наступил.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя после 23 часов
//В мире
Австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, дал показания
//Новости СМИ2
//В мире
Предложение Макрона создать "общеевропейскую армию" оскорбило Трампа
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
СКР проверяет действия врача, отказавшейся выписать инсулин пациентке
Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
Ж/д арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи
//live
//В мире
//В мире
Филарет и Макарий отреклись от руководства новой украинской церковью
//Новости СМИ2
//Общество
Навка о критике фильма "Крымский мост": Обидеть художника может каждый
//Общество
//Общество
//В мире
В Литве возмутились увеличением импорта "враждебной" гречки из РФ
//Новости Redtram
//Общество
Арктический антициклон на днях принесет в столичный регион морозы и метель
Идеальный пресс Ратаковски не дает покроя российским актрисам
//Общество
//Общество
//Общество
В Москве пропавший глава муниципального округа Щукино скончался на улице
Волочкова упала на сцене с букетом цветов. Без приключенией у артистки не бывает
//В мире
//Общество
Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»
//В мире
Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева
//Общество
Автомобилистам могут позволить оформлять ДТП через приложение
//В мире
Эксперт высказался об отсутствии у США планов размещать в Европе ракеты
//Общество
Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге
//Общество
Россиянки рассказали, как избежать нежелательной беременности
//Общество
Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон
//В мире
В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины