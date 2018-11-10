В Донбассе два бойца ВСУ подорвались на собственной мине

Прошедшей ночью в Донбассе двое украинских военнослужащих отправились в ближайший магазин за алкоголем, а на обратном пути отклонились от безопасного маршрута и подорвались на собственной мине.

Бойцы ВСУ отмечали предстоящий отъезд с передовой. Двоих сослуживцев отправили в ближайший населенный пункт за горячительными напитками. Поскольку украинские силовики и так уже были «разгоряченными», то придя в место назначения, они попросту ограбили магазин, силой забрав искомый алкоголь.

На обратном пути бойцы отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. Один из силовиков погиб, второй был тяжело ранен, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Эту информацию приводит РИА Новости.