В Донбассе два бойца ВСУ подорвались на собственной мине
10 ноября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Прошедшей ночью в Донбассе двое украинских военнослужащих отправились в ближайший магазин за алкоголем, а на обратном пути отклонились от безопасного маршрута и подорвались на собственной мине.
Бойцы ВСУ отмечали предстоящий отъезд с передовой. Двоих сослуживцев отправили в ближайший населенный пункт за горячительными напитками. Поскольку украинские силовики и так уже были «разгоряченными», то придя в место назначения, они попросту ограбили магазин, силой забрав искомый алкоголь.
На обратном пути бойцы отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине. Один из силовиков погиб, второй был тяжело ранен, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Эту информацию приводит РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес