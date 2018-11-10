Австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, дал показания
10 ноября 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-полковник Вооруженных сил Австрии, которого власти страны подозревают в многолетнем шпионаже в пользу России, дал признательные показания, заявило австрийское министерство обороны.
Бывший австрийский военный признался, что за переданные российской стороне за эти годы сведения он получил 300 000 евро. Австрийской прессе стало известно, что подозреваемый в шпионаже длительное время работал в отделе структурного планирования центрального аппарата военного ведомства Австрии.
Бывшему военному могло быть известно о содержании проходивших в министерстве обороны Австрии переговоров, а также об отношениях между представителями высшего командного состава, но у него не было доступа к особо важным государственным тайнам, заверили в оборонном ведомстве. Также известно, что полковник хотел уволиться со службы еще в 2006 году, сообщает ТАСС.
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