Австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, дал показания

Экс-полковник Вооруженных сил Австрии, которого власти страны подозревают в многолетнем шпионаже в пользу России, дал признательные показания, заявило австрийское министерство обороны. Лавров и глава МИД Австрии обсудили "шпионский скандал"

Бывший австрийский военный признался, что за переданные российской стороне за эти годы сведения он получил 300 000 евро. Австрийской прессе стало известно, что подозреваемый в шпионаже длительное время работал в отделе структурного планирования центрального аппарата военного ведомства Австрии.

Бывшему военному могло быть известно о содержании проходивших в министерстве обороны Австрии переговоров, а также об отношениях между представителями высшего командного состава, но у него не было доступа к особо важным государственным тайнам, заверили в оборонном ведомстве. Также известно, что полковник хотел уволиться со службы еще в 2006 году, сообщает ТАСС.