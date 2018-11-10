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Филарет и Макарий отреклись от руководства новой украинской церковью

10 ноября 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Филарет и Макарий отреклись от руководства новой украинской церковью
Фото: pixabay.com

Филарет и Макарий, предстоятели двух неканонических украинских церквей, согласились не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой автокефальной церкви в пользу других вероятных кандидатов.

Глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею с письмом, в котором признал, что не обладает достаточным авторитетом для того, чтобы возглавить создаваемую структуру. Его последователи поддержат кандидата, выдвинутого Варфоломеем, пообещал Макарий.

Лидер самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет также написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею. По соображениям Филарета, собор должен утвердить его в качестве «почетного патриарха» и назначить главой Священного синода, а предстоятелем новой церкви должен стать его выдвиженец митрополит Епифаний.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, продвигает на пост предстоятеля новой церковной структуры своего ставленника – митрополита Винницкого и Барского Симеона. При этом совершенно не исключено, что Фанар предпочтет решить вопрос по-своему, утвердив на посту предстоятеля будущей церкви влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу). В этом случае Украина получит церковь, независимую в том числе и от самой Украины, сообщает РИА Новости.

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