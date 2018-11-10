Могерини: Евросоюз не признает выборы в Донецке и Луганске
10 ноября 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз не признает выборы в ДНР и ЛНР. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС считает выборы в Луганске и Донецке незаконными и недействительными. Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках запланированы на 11 ноября.
По словам Могерени, ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины
"ЕС считает "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях, так называемых ЛНР и ДНР, незаконными и не признает их", — говорится в распространенном в субботу заявлении Могерини.
Глава европейской дипломатии отметила, что "Минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ".
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе.
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