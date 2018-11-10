Депутаты литовского Сейма возмутились тем, что страна продолжает закупать гречку и пшеницу из «враждебной» России вместо того, чтобы делать эти закупки в «дружественных» странах – например, на Украине.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей, и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», - заявил депутат Сейма Казис Старкявичус.

По данным литовских таможенных служб, за десять месяцев текущего года Литва импортировала около 15 тысяч тонн гречки из России. Еще небольшая часть этой крупы была ввезена в страну из Белоруссии. Литовский институт аграрной экономики заявил, что в этом году Литва утроила импорт российской гречки по сравнению с предыдущим годом.

Теперь литовским депутатам предстоит решить, как устранить гречневую «угрозу национальной безопасности» со стороны России. Также остается нерешенным вопрос, сможет ли Украина начать поставки в балтийскую республику «дружественной» гречки, сообщает «Спутник».