Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль сегодня в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения, а также недавно разразившийся "шпионский скандал".

Ранее сообщалось о задержании отставного австрийского военнослужащего, который якобы занимался разведдеятельностью в пользу России. Как сообщает РИА "Новости", Кнайсль объяснила, какими мотивами руководствовались власти Австрии, принимая "известные решения", а также выразила надежду на то, что данный инцидент не повлияет на двусторонние связи.

Лавров в свою очередь подчеркнул неприемлемость выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Дипломат добавил, что все взаимные претензии должны обсуждаться исключительно на базе фактов и при помощи налаженных каналов диалога.