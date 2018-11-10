Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева

Госпогранслужба Украины временно ввела усиленный пограничный контроль, в том числе в аэропортах Киева. Украина усилила контроль на время проведения в Киеве Международного форума по энергетике.

Форум состоится с 12 по 15 ноября. На Украине вступил в силу закон о наказании для россиян за нарушение границы

В сообщении Госпогранслужбы говорится, что пограничники провели несколько мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине, - передает RT. "Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах Борисполь, Киев во время проведения форума", — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко ранее утвердил наказание для незаконно пересекающих границу граждан России.