Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева
10 ноября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Госпогранслужба Украины временно ввела усиленный пограничный контроль, в том числе в аэропортах Киева. Украина усилила контроль на время проведения в Киеве Международного форума по энергетике.
Форум состоится с 12 по 15 ноября.
В сообщении Госпогранслужбы говорится, что пограничники провели несколько мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине, - передает RT. "Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах Борисполь, Киев во время проведения форума", — отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко ранее утвердил наказание для незаконно пересекающих границу граждан России.
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